В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество

Сообщается, что в праздники на теплую погоду рассчитывать не придется. "Мы следим за погодой с прошлой недели и видим кое-что интересное. В этом году прогнозировать погоду на праздники легче. Уже в конце прошлой недели графики показывали похожую картину. Она не меняется и сейчас.

Похоже, зимняя погода придете очень скоро, примерно 21-22 декабря, Можно увидеть, что большая часть линий ниже 0 (черная линия). Поэтому можно сказать, что невелика вероятность, что Сочельник и Рождество в 2021 году будут теплыми. Самый большой вопрос сейчас: будут ли праздники очень холодными?".

На странице сказано, что пока об осадках говорить еще рано, но нынешние данные показывают - сильных осадков не должно быть. "Больше 4–6 см снега на земле вряд ли будет", – сообщают специалисты "Погоды и климата в Литве", однако предупреждают, что это не 100% прогноз, ситуация еще может измениться.