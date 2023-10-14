В этом году в Литве на дорогах зафиксировано около 5000 столкновений с животными

По данным правоохранительных органов, из 4 764 столкновений учетных происшествий было 24. Один человек погиб. Всего пострадали 28 человек. В пяти дорожно-транспортных происшествиях пострадали по 2 человека.

За аналогичный период прошлого года, по данным Информационной системы дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано 3 499 столкновений с животными (19 проц. всех дорожно-транспортных происшествий). Из них учетные происшествия – 27, всего пострадали 37 человек. В семи дорожно-транспортных происшествиях пострадали по 3 и 2 человека.

Сообщается, что с 2017 года число столкновений с животными растет. Их число за 6 лет увеличилось почти вдвое – с 2422 случаев (2017 г.) до 4 931 случая в год (2022 г.).