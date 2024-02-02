В этом году средний класс в Литве вздохнет свободнее: покупательная способность вырастет

Экономист банка Swedbank Мачюлис сказал, что два последних года выдались тяжелыми для среднего класса, особенно из-за инфляции, которая была выше роста зарплат.

"Этих людей придавил скачок цен, часто у этих людей есть кредиты, они наблюдали самый большой рост процентной ставки за 20 лет", – сказал экономист.

Однако экономист считает, что в этом году средний класс сможет вздохнуть свободнее.

"В 2024 году мы видим иную картину: рост зарплат немного замедлился – по нашим оценкам, до 8,5%, однако снизилась и инфляция, вероятно, она будет меньше 2%, это значит, что покупательная способность людей со средней зарплатой вырастет на 7% – это самый большой рост за последние 4 года", – сказал Мачюлис.

Он пояснил, как можно распознать средний класс в Литве.