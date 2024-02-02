В этом году средний класс в Литве вздохнет свободнее: покупательная способность вырастет

Экономист банка Swedbank Мачюлис сказал, что два последних года выдались тяжелыми для среднего класса, особенно из-за инфляции, которая была выше роста зарплат.
"Этих людей придавил скачок цен, часто у этих людей есть кредиты, они наблюдали самый большой рост процентной ставки за 20 лет", – сказал экономист.
Однако экономист считает, что в этом году средний класс сможет вздохнуть свободнее.
"В 2024 году мы видим иную картину: рост зарплат немного замедлился – по нашим оценкам, до 8,5%, однако снизилась и инфляция, вероятно, она будет меньше 2%, это значит, что покупательная способность людей со средней зарплатой вырастет на 7% – это самый большой рост за последние 4 года", – сказал Мачюлис.
Он пояснил, как можно распознать средний класс в Литве.
"Есть много характеристик среднего класса, тут все зависит от того, на что мы смотрим - на доходы, на имущество, например, у какой части общества есть свой автомобиль и свое жилье. В таком случае средний класс получается очень большим. Если брать по доходам, то 2 из 3 человек относят себя к среднему классу и наши опросы, которые мы проводим на протяжении 5 лет подряд, показывают, что это стабильный показатель - около 60% жителей, по разным критериям относят себя к среднему классу", – сказал экономист.
Он заметил, что в богатых странах ЕС оценивают не только имущество, но и возможности.
"Это и образование, и возможность отдыхать не дома, не в своей стране. По этим показателям средний класс в Литве тоже растет, он довольно большой, хотя, конечно, возможности отличаются от возможностей рядовых жителей Скандинавских стран среднего класса", – сказал Мачюлис.
"Функция властей - не помощь среднему классу, а помощь тем, кто сам себе не может помочь. По крайней мере это так действует в богатых странах. Я бы сказал, что целью власти может быть увеличение среднего класса, то есть сделать так, чтобы бедствовало меньше людей", – заметил экономист.
Правда, он признал, что иногда помощь требуется и представителям среднего класса, но 2024 год не такой, когда нужно что-то дополнительно делать для этих людей.
"Многие боялись, что средний класс задавит налоговая реформа, но она выдохлась, мы не видим практически никаких налогов, которые в этом году осложнили бы положение среднего класса", – сказал Мачюлис, заметив, какие способы увеличения среднего класса существуют.
"Есть такие меры, как реформа системы образования, улучшение качества услуг образования, чтобы больше сейчас небогатых людей, нуждающихся в социальной помощи, влились в средний класс, но даже качественная оборона страны и ее финансирование – наверное то, чего ждет от государства средний класс", – продолжил экономист.