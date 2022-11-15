aA
Ежегодно на улицах столицы Литвы проходит праздничный Рождественский забег. В этом году он пройдет в 47-й раз, пишет madeinvilnius.lt.
В этом году Рождественский забег состоится в темное время суток
© DELFI / Tomas Vinickas

Первый забег состоялся еще в 1975 году, когда энтузиасты хотели вместе встретить Новый год. Тогда в забеге принимали участие 77 человек. Однако их идея охватила всю общину бегунов и они стали регулярно устраивать забеги в конце года.

В этом году праздник будет еще более рождественским – забег состоится в темное время суток, когда улицы будут освещать праздничные декорации.

Организаторы призывают участников использовать разные праздничные украшения - гирлянды, светящиеся головные уборы и другие акценты.

Рождественский забег отличается тем, что его участники надевают праздничные костюмы, поэтому забег принимает карнавальный оттенок.

В рядах бегунов можно увидеть не только дедов морозов, снегурочек, северных оленей, но и невест, священников, динозавров, персонажей разных фильмов и т.д.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве

В этом году граждане России приобрели в Литве 699...

В Сейме - предложение запретить россиянам и гражданам Беларуси в Литве владеть оружием

Председатель Комитета Сейма по национальной...

Глава МИД Литвы: говорить о мирных переговорах в Украине рано

Переговоры о мире в Украине могут проходить только на...

Синоптики уточнили, когда увидим первый снег

Во вторник антициклон покинет Литву , уступая место...

Мероприятие по зажжению огней на елке в Каунасе будет дороже самой елки

В конце прошлой недели администрация Каунасского...