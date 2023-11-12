В этом году работы у дедов морозов будет достаточно: цены до 500 евро

"Будут такие дни, когда утром я пойду в вильнюсский детский сад, после обеда - в каунасский, а вечером буду в Вильнюсе на корпоративе. Когда я рассказываю представителям компании, чем мы будем заниматься на празднике, я говорю, что "будем делать зарядку для гномиков и играть в самую дурацкую игру в мире". Я знаю, что это звучит смешно и наивно. Важно, чтобы взрослые хотели играть и не придерживались позиции "я заплатил деньги, поэтому сейчас ты обязан меня веселить" – в таких случаях может приехать целая компания морозов, которая создаст эффект "вау", но стоить это уже будет не 400 евро, а больше", – рассказал актер.