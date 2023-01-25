Посетителей также будет ждать Музей археологической местности Кярнаве.

"В 2022 году возможностью бесплатно посещать музеи в последнее воскресенье каждого месяца воспользовались 336 251 посетитель. Это значительно больше, чем в 2021 и 2020 годах, когда число посетителей колебалось в районе 200 тыс. каждый год. Правда, следует учитывать, что это были так называемые годы пандемии, и из-за ограничений музеи не имели возможности работать в течение всего года. Для финансирования бесплатных посещений в 2022 году Министерство культуры выделило самую крупную до сих пор сумму – более полутора млн. евро", - сказал вице-министр культуры Римантас Микайтис.

В прошлом году число посетителей увеличилось почти во всех музеях, но больше всего оно увеличилось в Литовском музее театра, музыки и кино (на 84 проц. больше посетителей, чем в 2021 г.), в Жемайтийском музее "Alka" (66 проц.), в Музее литовской литературы им. Майрониса (53 проц.), и в Литовском национальном художественном музее (52 проц.).

Музеи, подведомственные Министерству культуры – Литовский национальный художественный музей, Национальный музей Литвы, Национальный художественный музей им. М. К. Чюрлениса, Национальный музей Дворец правителей Великого княжества Литовского, Музей IX Каунасского форта, Литовский музей авиации, Литовский этнокосмологический музей, Литовский Морской музей, Музей народного быта Литвы, Литовский музей истории образования, Литовский музей театра, музыки и кино, Музей литовской литературы им. Майрониса, Шяуляйский музей "Aušros", Тракайский исторический музей, Государственный еврейский музей Виленского Гаона, Жемайтийский музей "Alka".