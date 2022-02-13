В этом году появится мобильное приложение e.sveikatа

По данным гендиректора центра Саулюса Урбонавичюса, обновление систем - часть плана, цель которого удовлетворение всех потребностей клиентов.

"Цель – перевод максимума услуг в электронное пространство и создание возможности заказать все услуги, не выходя из дома", – сказал он.

По словам Урбонавичюса, в числе обновлений e.sveikatа - проект электронных аптек, где можно будет увидеть все рецептные препараты и купить наиболее подходящий, купить лекарства по электронному рецепту за границей.

Урбонавичюс подтвердил, что в плана есть и создание мобильного приложения e.sveikatа.