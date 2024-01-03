В этом году повысятся зарплаты учителей и увеличатся выплаты на учебные средства

Заработная плата учителей и специалистов по поддержке образования вырастет примерно на 21%
С января коэффициенты должностного оклада педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений, специалистов по поддержке образования, воспитателей, других специалистов по поддержке учащихся будут увеличены на 10%. С 1 сентября – еще на 10%. По сравнению с коэффициентами, установленными до 31 декабря 2023 г., зарплаты в среднем увеличиваются на 21%. Обязательства по конкретному повышению заработной платы учителей были согласованы в коллективном договоре, обновленном осенью.
Заработная плата руководителей, заместителей и других руководящих сотрудников школ и учреждений профессионального образования с января увеличится на 18,4%, с 1 сентября – еще на 10%. Зарплата школьных библиотекарей с 1 января увеличивается на 10%
С 1 сентября 2024 года у педагогов детских садов и дошкольного образования будет на один час больше оплачиваемого времени для косвенной работы со школьниками, то есть для личной подготовки к воспитательной деятельности. После перераспределения рабочего времени на подготовку отводится 6 часов, общее рабочее время остается прежним – 36 часов в неделю.
С сентября больше не будут финансироваться слишком большие классы
Обновленное описание Порядка расчета, распределения и использования средств на образование также включает изменение, согласованное в коллективном договоре: если с 1 сентября 2024 года будут формироваться классы, в которых количество учащихся превышает установленное максимальное количество учеников, средства на образование, выделяемые муниципалитету, будут сокращены.
Установлено положение, что с нового учебного года ученик с высокими или очень высокими специальными образовательными потребностями, обучающийся в общеобразовательном классе, приравнивается к двум ученикам.
Больше денег на поддержку образования, учебники и оценку успеваемости учащихся
С 1 января предусматриваются средства на создание 200 новых должностей специалистов по поддержке образования в школах. Всего на поддержку образования в госбюджете 2024 г. предусмотрено более 163 млн. евро.
Больше денег выделяется на организацию и проведение проверок успеваемости: с января средства увеличены на 44%.
Средства на развитие цифрового образования увеличатся вдвое: на каждого ученика – 20 евро (до сих пор было 10 евро). На учебники и учебные пособия, в том числе цифровые, выделено почти 29 млн. евро.
Финансирование занятий по информатике и жизненным навыкам
Для того чтобы информатика преподавалась в школах последовательно, с 1 сентября текущего года в госбюджете предусмотрены средства для финансирования одного урока информатики в неделю в 8-м классе. До сих пор один урок информатики в неделю был рассчитан на два года (7 и 8 классы), а теперь будет по одному на каждый класс.
Выделено финансирование на организацию занятий по жизненным навыкам для учащихся 6, 8, 9 классов (I класс в гимназии), 10 (II класс в гимназии).
Бюджет образования увеличивается более чем на полмиллиарда евро
Бюджет образования увеличивается более чем на полмиллиарда – 501 млн. евро, или 14%, по сравнению с 2023 годом. Наибольшая сумма дополнительных средств (352,6 млн. евро) предназначена для повышения заработной платы и улучшения условий труда педагогов, преподавателей, научных и неакадемических работников, других работников образования.
Как предусмотрено поправками к Закону о науке и высшем образовании, принятыми Сеймом в ноябре, с 1 января 2024 года коэффициенты должностного оклада научных работников будут повышены на 10%, а с 1 сентября – на еще 18,7%.