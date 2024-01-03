В этом году повысятся зарплаты учителей и увеличатся средства на учебные средства

Средства на развитие цифрового образования увеличатся вдвое: на каждого ученика – 20 евро (до сих пор было 10 евро). На учебники и учебные пособия, в том числе цифровые, выделено почти 29 млн. евро.

Для того чтобы информатика преподавалась в школах последовательно, с 1 сентября текущего года в госбюджете предусмотрены средства для финансирования одного урока информатики в неделю в 8-м классе. До сих пор один урок информатики в неделю был рассчитан на два года (7 и 8 классы), а теперь будет по одному на каждый класс.