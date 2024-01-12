В этом году охрана границы Литвы с Россией будет усилена

 
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Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena Vištyčio miestelyje
Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena Vištyčio miestelyje
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что в этом году охрана границы с Россией будет усилена. Для достижения этой цели, по ее словам, будет обновлена ​​инфраструктура охраны границы и системы мониторинга, а также будет задействовано больше пограничников.

"Наш приоритет в этом году – укрепление границы с Российской Федерацией. Да, у нас есть физический барьер, есть и система наблюдения, но мы говорим об обновлении инфраструктуры, систем наблюдения, дронах, увеличении количества сотрудников. В этом году мы предусматриваем еще 244 сотрудника, которые будут задействованы в пограничной службе", - сказала А. Билотайте в четверг в Клайпеде.

В четверг министр внутренних дел посетила Пограничный отряд береговой охраны (ПОБО) Службы охраны государственной границы (СОГГ), который был восстановлен и начал работу с 1 января.

По словам А. Билотайте, восстановление упомянутого отряда является одним из элементов усиления границы с Россией.

"Морская граница имеет свою специфику, она требует соответствующего оборудования, например, кораблей, катеров, соответствующей подготовки сотрудников", - отметила А. Билотайте.

По словам министра, ПОБО будет тесно сотрудничать с Литовской армией и помогать защищать стратегические объекты. А. Билотайте отметила, что состав ПОБО планируется дополнить новыми пограничниками.

Глава отряда: в планах обновить плавательные средства

Командир ПОБО СОГГ полковник Юозас Ринкявичюс сообщил журналистам, что в последнее время отряд уделяет большое внимание обновлению технических систем мониторинга государственной границы и ее компонентов.

"Фактически, прошло меньше года, как мы полностью обновили систему технических средств мониторинга, то есть наш электронный глаз. И все наше морское побережье, береговая линия, то, что нам необходимо для обеспечения сегодняшних возложенных функций, общих пограничных функций, общих специфических функций именного этого отряда, то есть защиты морской части и побережья, мы бы выделили систему технических средств и ее обновленные компоненты", - сказал Ю. Ринкявичюс.

Он сообщил, что в ближайшее время отряд планирует инвестировать в обновление водных транспортных средств.

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