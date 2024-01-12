В этом году охрана границы Литвы с Россией будет усилена

"Наш приоритет в этом году – укрепление границы с Российской Федерацией. Да, у нас есть физический барьер, есть и система наблюдения, но мы говорим об обновлении инфраструктуры, систем наблюдения, дронах, увеличении количества сотрудников. В этом году мы предусматриваем еще 244 сотрудника, которые будут задействованы в пограничной службе", - сказала А. Билотайте в четверг в Клайпеде.
В четверг министр внутренних дел посетила Пограничный отряд береговой охраны (ПОБО) Службы охраны государственной границы (СОГГ), который был восстановлен и начал работу с 1 января.
По словам А. Билотайте, восстановление упомянутого отряда является одним из элементов усиления границы с Россией.
"Морская граница имеет свою специфику, она требует соответствующего оборудования, например, кораблей, катеров, соответствующей подготовки сотрудников", - отметила А. Билотайте.
По словам министра, ПОБО будет тесно сотрудничать с Литовской армией и помогать защищать стратегические объекты. А. Билотайте отметила, что состав ПОБО планируется дополнить новыми пограничниками.
Глава отряда: в планах обновить плавательные средства
Командир ПОБО СОГГ полковник Юозас Ринкявичюс сообщил журналистам, что в последнее время отряд уделяет большое внимание обновлению технических систем мониторинга государственной границы и ее компонентов.
"Фактически, прошло меньше года, как мы полностью обновили систему технических средств мониторинга, то есть наш электронный глаз. И все наше морское побережье, береговая линия, то, что нам необходимо для обеспечения сегодняшних возложенных функций, общих пограничных функций, общих специфических функций именного этого отряда, то есть защиты морской части и побережья, мы бы выделили систему технических средств и ее обновленные компоненты", - сказал Ю. Ринкявичюс.
Он сообщил, что в ближайшее время отряд планирует инвестировать в обновление водных транспортных средств.