В этом году Клайпеду посетили 65 000 туристов

„После пандемии и суматохи в круизной судоходной отрасли Балтийского региона из-за угрозы войны мы наконец-то фиксируем устойчивый рост, порт вновь становится все более привлекательным для международного туризма. Этот сезон доказывает, что будущее порта и города полно возможностей и новых горизонтов. Заглядывая в будущее, мы планируем развитие с целью, чтобы Клайпедский порт вовремя адаптировался к меняющимся потребностям судоходства и мог принимать еще большее количество судов и туристов, тем самым одновременно способствуя процветанию экономики и туризма города и региона“, - сказал в сообщении А. Латакас.