В этом году Клайпеду посетили 65 000 туристов

В прошлом году Клайпеду посетил 41 корабль, а также было принято 42 тыс. туристов.
Обсуждая сезон, генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас отметил, что в этом году после окончания пандемии коронавируса и других геополитических вызовов круизное судоходство восстанавливается.
„После пандемии и суматохи в круизной судоходной отрасли Балтийского региона из-за угрозы войны мы наконец-то фиксируем устойчивый рост, порт вновь становится все более привлекательным для международного туризма. Этот сезон доказывает, что будущее порта и города полно возможностей и новых горизонтов. Заглядывая в будущее, мы планируем развитие с целью, чтобы Клайпедский порт вовремя адаптировался к меняющимся потребностям судоходства и мог принимать еще большее количество судов и туристов, тем самым одновременно способствуя процветанию экономики и туризма города и региона“, - сказал в сообщении А. Латакас.
По данным дирекции Клайпедского морского порта, на сегодняшний день Клайпедский порт посетило 46 судов, ожидается прибытие еще 7 судов: 5 должны прибыть до конца сентября, по одному в октябре и декабре.
Всего ожидается 53 круизных лайнера, что примерно на 23 проц. больше, чем в 2023 году, когда за круизный сезон посетил 41 лайнер. В этом сезоне не только больше судов, но и завершится он позже, чем в прошлом году.
Интенсивный сезон круизных судов в Клайпедском порту продлится до 1 октября этого года, а последний круизный лайнер в порту ожидается в декабре.