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Шестинедельный рождественский фестиваль праздников в столице Литвы начнется 26 ноября, а 1 декабря официально откроется Вильнюсский каток, пишет madeinvilnius.lt.
Vilniaus čiuožykla
Vilniaus čiuožykla
© Made in Vilnius

В этом году каток откроется во внутреннем дворе Лукишкской тюрьмы.

"Неотъемлемый атрибут Рождества в Литве - каток на открытом воздухе. Лукишкская тюрьма 2.0 зимой станет центром притяжения, там будут собираться любители коньков и кёрлинга", – сообщают организаторы.

Во дворе тюрьмы будет действовать большой каток на улице, под навесом. Рядом с катком будут действовать закусочные и кафе.

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В праздничный период в столице Литвы будет действовать каток

Официальное время открытия катка - 18 ч. 1 декабря. Первый сеанс - бесплатный.

Каждый день будут организовываться бесплатные сеансы для детей, пенсионеров, горожан и гостей столицы. Это подарок муниципалитета, Active Vilnius и друзей катка.

Первый бесплатный сеанс каждый день будет проходить с 10:00 ч., второй с 11:15 ч. Продолжительность сеанса – 45 минут.

Бесплатно кататься могут все жители и гости столицы. Одновременно на льду могут находиться 80 человек, на бесплатные сеансы будет стоять живая очередь.

Цены и время работы

Билет на 1 человека:
взрослому – 6 €,
пенсионерам и детям до 14 лет – 4 €

Семейный билет:
2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет – 10 €, +2 € евро за каждого дополнительного ребенка

Абонемент (10 сеансов) 50 €,
AAA Абонемент (неограниченное число сеансов) 100 €

Предварительная продажа билетов начнется с 12 ч. 23 ноября.

Билеты продают через платформу BILIETAI.LT.

Билеты можно будет купить и в кассе тюрьмы.

Прокат коньков бесплатный.

Время работы катка:
I-IV 10.00 – 22.00,
V-VI 10:00 – 23:15,
VII 10:00 – 22:00

Планируется, что каток 2.0 будет действовать до конца февраля.

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