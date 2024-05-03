2024.05.03 09:39

В этом году голубой флаг получили 7 литовских пляжей: три из них в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Mėlynoji vėliava
Mėlynoji vėliava
ФОТО: Shutterstock
Семь литовских пляжей в этом году получили символы голубого флага. Это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания, пишет портал madeinvilnius.lt.

Голубые флаги в этом году получили пляжи Ниды, Юодкранте и Прейлы в Неринге, пляж около парка Бирутес в Паланге и три пляжа в Вильнюсе - около озера Бальсис, Жирмунайский пляж и I-й Валакупяйский пляж.

Этот знак качества дается на один сезон.

Состояние пляжей, получивших голубые флаги, проверяют и летом. Чаще всего проверяют национальные службы, но иногда приезжают и международные комиссии.

Если установят, что пляж не отвечает заданным качествам, флаг временно спускают или пляж вообще лишают флага.

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