В этом году голубой флаг получили 7 литовских пляжей: три из них в Вильнюсе

Голубые флаги в этом году получили пляжи Ниды, Юодкранте и Прейлы в Неринге, пляж около парка Бирутес в Паланге и три пляжа в Вильнюсе - около озера Бальсис, Жирмунайский пляж и I-й Валакупяйский пляж.

Этот знак качества дается на один сезон.

Состояние пляжей, получивших голубые флаги, проверяют и летом. Чаще всего проверяют национальные службы, но иногда приезжают и международные комиссии.