В этом году финансировано обучение более 1000 украинцев в Литве

В 2023 году государство финансировало обучение более 1 000 украинцев, которые переехали в Литву после начала войны в Украине. В этом году украинцам, которые решили учиться по программам бакалавриата и магистратуры в государственных высших учебных заведениях Литвы, была оказана государственная поддержка на общую сумму 4,6 миллиона евро, пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.