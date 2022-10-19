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С наступлением темного периода Пакруойское поместье представляет самый большой фестиваль фонарей. Этой зимой ждет фестиваль света из Азии "Драконы, мифы и легенды". Поместье станет настоящим рождественским царством.
В этом году фестиваль света в Пакруойском поместье начнется с конца ноября
© Organizacijos archyvas

Фестиваль откроется 26 ноября. Экспозиция займет 15 га. На ней будет представлено больше 50 световых композиций.

Огромные скульптуры создавались специально для поместья и его ландшафта.

Кроме того, в поместье будет проходить рождественская ярмарка, откроются карусели, аттракционы для всей семьи, ждут восточные угощения, встречи с Дедом Морозом и уникальные развлечения, связанные с историей поместья – от знакомства с ремеслами до поиска вкусов и веселья с Жалдокасом, Мельником или экскурсии в историческом спиртоводочном заводе.

Фестиваль будет длиться с 26 ноября 2022 по 8 января 2023 года.

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