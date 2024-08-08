2024.08.08 12:00

В этом году елки на Ратушной площади в Каунасе не будет – найдено новое место

 
ru.DELFI.lt
Kauno Kalėdų eglutės įžiebimas 2023
Kauno Kalėdų eglutės įžiebimas 2023
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Каунас готовится к реконструкции главной площади, поэтому у жителей возник вопрос – где будет стоять рождественская елка, если Ратушная площадь будет закрыта? Выясняется, что Каунас уже нашел подходящее место.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала порталу Kas vyksta Kaune: „В этом году Каунас намерен порадовать жителей натуральной елкой. Ее установят на площади Единства“.

Она прибавила, что там елку установят, поскольку Ратушная площадь будет закрыта на реконструкцию.

Напомним, что реконструкция начнется осенью после закрытия летних кафе.

Елку на Ратушной площади в Каунасе устанавливали на протяжении последних 16 лет.

До этого не было постоянного места, ее ставили то на площади Единства, то на месте фонтана на аллее Лайсвес, то у Музыкального театра и т.д.

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