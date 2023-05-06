В этом году число случаев мошенничества в Литве удвоилось

В пресс-релизе сообщается, что с января этого года до начала апреля в коммерческих банках зафиксированы 2444 случая мошенничества – в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году (1056). Сумма, которую выманили мошенники, выросла больше чем на 0,5 млн. евро.

Есть изменения в остановке переводов, вызванных мошенниками: в первом квартале владельцам удалось вернуть больше 1,2 млн. евро (в прошлом году 800 000 евро).

Манипуляции – по актуальным темам и дням недели

Самый популярный способ мошенничества - фишинг (phishing), когда жителям присылают смс-сообщение или электронное письмо и обманом пытаются выведать информацию о подключениях, чтобы украсть деньги.

Мошенники используют актуальные темы, названия известных ведомств, например, прикрываются декларацией средств, присылают сообщения в выходные дни, когда нельзя дозвониться до учреждения и т.д.

Число таких случаев мошенничества растет. За первый квартал установлено 1048 таких случаев (в первом квартале прошлого года было 324). В среднем попавшиеся на удочку жители теряют около 380 евро.

Капкан инвестиционных "брокеров"

В первом квартале выросло число случаев мошенничества, когда людей убеждали "вкладывать" деньги. Таким "инвесторам" за три месяца жители перевели 865 000. Один такой "клиент" перевел в среднем 4000 евро.

"Инвесторы" находят людей, у которых есть накопления и которые думают, как их вложить с выгодой. Чаще всего люди попадаются, потому что им обещают большую прибыль или другие сказочно хорошие условия. Если вы получили щедрое предложение – будьте внимательны, бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – советует глава ЛАБ Эйвиле Чипкуте.

Эксперты напоминают, что банки, госведомства не посылают жителям смс-сообщения с активными ссылками, просят запомнить оригинальный адрес сайта банка и проверять, точно ли вы подключаетесь к своему банку.

По данным ЛАБ, в прошлом году мошенники выманили у жителей Литвы и компаний почти 12 млн. евро (удалось вернуть 5 млн.).

Самые распространенные методы мошенничества:

1. "Липовое" электронное письмо или смс-сообщение из – "фишинг" (phishing). В письме или сообщении есть активная ссылка на сайт, напоминающий банковский или того ведомства, из которого якобы пришло уведомление. Таким способом у людей пытаются выведать данные о подключении к э-банкингу.

Действующие в Литве банки и другие финансовые ведомства не просят клиентов раскрыть данные о подключениях и не просят сделать перевод – если вы получили такое уведомление, сотрите его.

2. Звонки якобы сотрудников банка или госведомств, попытка завязать контакт и выявить личные данные, финнасовую информацию или данные о подключениях с счетам.

Не идите на поводу у эмоций – не спешите отвечать на вопросы, если не уверены, что говорите с официальным лицом.

3. "Инвестиционные" мошенники - назойливые звонки, сообщения, письма с предложением выгодно инвестировать средства или что-то приобрести на очень выгодных условиях.

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой - вероятно, это обман.

4. Романтическое мошенничество - чаще всего такие мошенники пользуются сайтами свиданий в интернете, но можно "нарваться" на мошенника в социальной сети или получить от него письмо по эл. почте. Такие мошенники не сразу вызывают подозрения: сначала идет романтическое общение, позже – просьбы поделиться интимными снимками или видео, затем следует шантаж, требование денег.

Не делитесь компрометирующей информацией в виртуальном пространстве.

5. Мошенники взламывают электронные почты и вмешиваются в переписку двух сторон, обычно, продавца и покупателя, выждав удобный момент они информируют покупателя об изменении банковского счета.

Чтобы не попасться на удочку, после получения такого письма, сначала свяжитесь с продавцом по телефону, уточните, верна ли информация и только тогда переводите деньги.

6. Мошенничество, связанное с э-торговлей. Люди нередко продают вещи по интернету. Потенциальные покупатели предлагают оплатить услуги через курьеров или присылают ссылку на сайте известного поставщика услуг в этой сфере, предлагая ввести свои данные. Так мошенники получают личные данные.

На самом деле, если вы что-то покупаете, то все что вам нужно от продавца - его счет.

Общий совет для тех, кто делает покупки по интернету – завести отдельную карту для таких покупок, пополнять ее счет перед тем, как начать оплату и переводить на счет столько денег, сколько нужно для оплаты покупки. Если возникают подозрения - не раскрывайте свои данные.