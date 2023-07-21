В этом году было подано 532 апелляции на результаты выпускных экзаменов: объявлены их результаты

"Участники выпускных экзаменов в этом году подали гораздо меньше апелляций: их количество сократилось более чем на четверть по сравнению с прошлогодними 733. На мой взгляд, это напрямую связано с более высокими результатами сдачи государственного выпускного экзамена по математике", — говорит врио директора НАО Айдас Алдакаускас.

"После прошлогоднего скачка мы снова наблюдаем многолетнюю тенденцию к снижению количества апелляций. Это свидетельствует о качественной работе оценщиков, после оценивания работ кандидатов оценки абсолютного большинства из них не меняются", — добавляет он.

В этом году наибольшее количество апелляций было подано на экзамен по литовскому языку и литературе в основной сессии (290 апелляций, или 4,8 проц. от общего количества участников), по математике в основной сессии (111 апелляций, или 0,8 проц. от общего количества участников) и по иностранному языку (английскому) в основной сессии (48 апелляций, или 0,3 проц. от общего количества участников экзамена).