21 июля 2023 г. 15:11

В этом году было подано 532 апелляции на результаты выпускных экзаменов: объявлены их результаты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius
В пятницу Национальное агентство образования (НАО) объявило результаты апелляций на результаты государственных выпускных экзаменов. Всего в этом году по на результаты основной и повторной сессий государственных выпускных экзаменов было подано 532 апелляции, что почти на 30 проц. меньше, чем в прошлом году.

"Участники выпускных экзаменов в этом году подали гораздо меньше апелляций: их количество сократилось более чем на четверть по сравнению с прошлогодними 733. На мой взгляд, это напрямую связано с более высокими результатами сдачи государственного выпускного экзамена по математике", — говорит врио директора НАО Айдас Алдакаускас.

"После прошлогоднего скачка мы снова наблюдаем многолетнюю тенденцию к снижению количества апелляций. Это свидетельствует о качественной работе оценщиков, после оценивания работ кандидатов оценки абсолютного большинства из них не меняются", — добавляет он.

В этом году наибольшее количество апелляций было подано на экзамен по литовскому языку и литературе в основной сессии (290 апелляций, или 4,8 проц. от общего количества участников), по математике в основной сессии (111 апелляций, или 0,8 проц. от общего количества участников) и по иностранному языку (английскому) в основной сессии (48 апелляций, или 0,3 проц. от общего количества участников экзамена).

По сравнению с предыдущим годом, сильнее всего сократилось количество апелляций на экзамены по математике (с 311 в прошлом году до 111 в этом году), информационным технологиям (с 38 до 20) и биологии (с 29 до 22), говорится в пресс-релизе НАО.

Незначительно изменилось количество апелляций на результаты по литовскому языку и литературе, по географии, но увеличилось количество апелляций по иностранному (английскому) языку (с 23 в прошлом году до 48 в этом году), также увеличилось количество апелляций по истории (с 10 до 21) и физике (с 2 до 6).

После рассмотрения представленных на апелляцию работ кандидатов, изменились оценки 57 работ (10,71 проц.) (в 2022 г. изменились 8 проц., в 2021 г. – 11,62 проц., в 2020 г. – 11,05 проц.). После рассмотрения апелляций оценки как повышались, так и понижались: из 57 работ с изменившимися оценками оценки по 41 работе были повышены, по 16 работам – понижены.

НАО сообщает, что с результатами апелляций можно ознакомиться в информационной системе results.nsa.smm.lt., а также через портал Elektroniniai valdžios vartai (Портал госуслуг).

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