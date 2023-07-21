В этом году было подано 532 апелляции на результаты выпускных экзаменов: объявлены их результаты

"Участники выпускных экзаменов в этом году подали гораздо меньше апелляций: их количество сократилось более чем на четверть по сравнению с прошлогодними 733. На мой взгляд, это напрямую связано с более высокими результатами сдачи государственного выпускного экзамена по математике", — говорит врио директора НАО Айдас Алдакаускас.
"После прошлогоднего скачка мы снова наблюдаем многолетнюю тенденцию к снижению количества апелляций. Это свидетельствует о качественной работе оценщиков, после оценивания работ кандидатов оценки абсолютного большинства из них не меняются", — добавляет он.
В этом году наибольшее количество апелляций было подано на экзамен по литовскому языку и литературе в основной сессии (290 апелляций, или 4,8 проц. от общего количества участников), по математике в основной сессии (111 апелляций, или 0,8 проц. от общего количества участников) и по иностранному языку (английскому) в основной сессии (48 апелляций, или 0,3 проц. от общего количества участников экзамена).
По сравнению с предыдущим годом, сильнее всего сократилось количество апелляций на экзамены по математике (с 311 в прошлом году до 111 в этом году), информационным технологиям (с 38 до 20) и биологии (с 29 до 22), говорится в пресс-релизе НАО.
Незначительно изменилось количество апелляций на результаты по литовскому языку и литературе, по географии, но увеличилось количество апелляций по иностранному (английскому) языку (с 23 в прошлом году до 48 в этом году), также увеличилось количество апелляций по истории (с 10 до 21) и физике (с 2 до 6).
После рассмотрения представленных на апелляцию работ кандидатов, изменились оценки 57 работ (10,71 проц.) (в 2022 г. изменились 8 проц., в 2021 г. – 11,62 проц., в 2020 г. – 11,05 проц.). После рассмотрения апелляций оценки как повышались, так и понижались: из 57 работ с изменившимися оценками оценки по 41 работе были повышены, по 16 работам – понижены.
НАО сообщает, что с результатами апелляций можно ознакомиться в информационной системе results.nsa.smm.lt., а также через портал Elektroniniai valdžios vartai (Портал госуслуг).