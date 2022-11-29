"В этом году зафиксировано 442 преднамеренных попытки его повреждения. Сейчас СОГГ объявила так называемую рыночную консультацию в виде обращения к участникам рынка, их просят представить предложения, чтобы узнать, какие суммы, какая стоимость может быть за эту услугу, какова ситуация на рынке. А услуга заключалась бы в подборе подрядчика, который мог бы профессионально обеспечить ремонт поврежденных отрезков колючей проволоки и физического барьера. Потому что на сегодняшний день заграждение все еще ремонтируется силами самой СОГГ", - сказал ELTA Г. Мишутис.

С другой стороны, по словам Г. Мишутиса, по-прежнему действует отдельное соглашение между пограничниками и государственной электрогазотранспортной группой EPSO-G. Хотя, по его словам, пограничники от них получают необходимое оборудование для ремонта физического барьера, как отмечает Г. Мишутис, - ремонт физического барьера не является прерогативой СОГГ.

Кроме того, Г. Мишутис отмечает, что в настоящее время потоки нелегальных мигрантов на границе с Беларусью остаются прежними, поэтому, подчеркивает он, необходимо обеспечить безопасность на будущее.

"Значительной активизации нет, и у поляков есть движение, а у латвийцев появилось больше – это значит, что проблема нелегальной миграции на границе с Беларусью никуда не исчезла", - отметил Г. Мишутис.

ELTA напоминает, что белорусские пограничники продолжают активно способствовать нелегальной миграции в Литву. По словам представителей СОГГ, белорусские сотрудники привозят мигрантов к государственной границе, сопровождают их в места, где нет физического барьера, или помогают разрушить физический барьер для незаконного пересечения границы с Литвой.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГ было предоставлено право разворачивать нелегальных мигрантов, пытающихся из Беларуси незаконно пересечь государственную границу, не допущено 18,8 тыс. нелегальных мигрантов.