В это сложно поверить: из-за неверного диагноза младенец попал в реанимацию

Клайпедчанка Виктория никому не желает пережить то, с чем она столкнулась. „Хочу всех мам предупредить о работе Клайпедской детской больницы, чтобы не обращались в нее. Никому не желаю того, с чем столкнулись мы“, – писала в социальной сети Виктория. Delfi“ женщина рассказала, что у ее ребенка появилась кровь в кале, а врачи поставили диагноз - ротавирус. Однако вскоре у ребенка поднялся жар, начались судороги, малышку увезли в Каунасскую клинику, где поставили диагноз – сепсис и менингит.