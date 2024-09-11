В это сложно поверить: из-за неверного диагноза младенец попал в реанимацию

История началась 4 сентября, когда Виктория собрала сына в детский сад и стала менять подгузник у трехмесячной дочери. Женщина заметила кровь в кале и позвонила в детское отделение Клайпедской больницы, где 30 августа малышке делали переливание крови из-за низкого гемоглобина (малышка родилась недоношенной). Консультирующий врач сказал Виктории „сидеть и ждать, когда у младенца начнется понос“.
В тот момент, по словам женщины, дочь была активной, ела смесь. Однако в 19 ч. младенец стал беспокойным, начал плакать, не успокаивался. Приехала скорая.
„Врачи скорой отругали меня за промедление, поскольку если у младенцев появляется кровь в кале - это опасно. <...> Я сказала, что врач мне велел сидеть дома и ждать, когда начнется понос“, – рассказала Delfi женщина, по словам которой в Клайпедской больнице ее также отругали за то, что она сразу не приехала с младенцем в больницу.
В тот вечер младенца положили в больницу.
„На следующий день взяли кровь на анализ, поставили капельницу. <...> До субботнего утра ребенок был активным, ел. По-прежнему в кале была кровь, но температура еще не поднималась“, – рассказала Виктория.
С субботы у малышки пропал аппетит, появилась сонливость. Медсестра сказала, что при ротавирусе это нормально.
В ночь на воскресенье до 38 градусов поднялась температура 38, несмотря на лекарства, она повышалась. Младенец не ел. В воскресенье не могли давать лекарства, потому что надо было ждать результата анализов на глюкозу.
„В воскресенье вечером сняли капельницу. Я стала менять подгузник, а мою малышку стало тошнить желчью. Медсестра сказала – так должно быть. <...> Я поменяла подгузник, через 2–3 минуты начались судороги и длились 3 минуты“, – рассказала Виктория.
В 20 ч. вечера в воскресенье малышку перевели в реанимацию.
Наутро ей сказали, что ночью у малышки были судороги, температура не спадала.
Виктория обратилась в администрацию больницы, попросила перевезти дочь в Каунасскую клинику.
Ей сказали, что не видят в этом необходимости и повезут, если семья заплатит 90 евро.
„В 16 ч. пришла медсестра и сказала, что меня просят прийти в реанимацию, там мне сказали, что состояние ухудшается, повезут в реанимобиле в Каунас“, – рассказывала женщина, заметив, что ее с собой не взяли.
Поскольку Виктория не нашла, кто мог бы отвезти ее в Каунас, поехала туда на междугороднем автобусе. В Каунасской клинике она была в 20.30 ч., а дочери там еще не было.
Малышку привезли в 22 ч., через 6 часов после принятия решения о перевозке.
Врачи Каунасской клиники заподозрили сепсис и менингит, взяли анализы, диагноз подтвердился.
„Где были врачи Клайпедской больницы, когда мой ребенок почти двое суток не ел? Сейчас младенец борется за жизнь“, – сказала Виктория.
Состояние малышки остается серьезным, ей назначены антибиотики на три недели, бактерия повредила все мозговые ткани. Младенец находится в реанимации.
Врачи Клайпедской детской больницы рассказали о ситуации на короткой пресс-конференции.