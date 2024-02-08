В эти выходные в Паланге будет многолюдно: Фестиваль палангской корюшки ждет гостей

У организаторов нет достоверной статистики о том, сколько корюшки продается во время фестиваля. Хотя еще лет десять назад предполагалось, что объем продаж может составлять порядка 5-6 тонн. Как предположил Нериюс Стасюлис, с учетом роста популярности мероприятия на сегодняшний день можно говорить не менее чем о 10 тоннах рыбки.

Гости курорта также смогут попробовать корюшку, приготовленную нетрадиционными способами, так что даже гурманы не будут разочарованы исключительным вкусом этой рыбы.

По словам одного из организаторов фестиваля "Палангская корюшки" Нериюса Стасюлиса, приехав на фестиваль, просто невозможно не продегустировать корюшку, приготовленную самыми разными способами: жареную в кляре, соленую, копченую и маринованную. Можно также приобрести свежайшую рыбку, выловленную в тот же день, и привезти домой.

В ближайшие выходные в Палангу действительно стоит приехать, потому что знаменитый Фестиваль палангской корюшки никого не оставит равнодушным. Улица Й.Басанавичюса наполнится запахом корюшки, который будут готовить различными способами опытные мастера под открытым небом, на глазах у гостей.

С самого первого года своего существования Фестиваль Палангской Корюшки также уделяет особое внимание уникальности региона. Организаторы познакомят гостей Фестиваля с кулинарным наследием жемайтийского края.

И наконец, кулинарную тему мероприятия органично дополняют различные конкурсы, игры, концертная программа и другие развлечения. Нериюс Стасюлис не сомневается, что в этом году гости Фестиваля палангской корюшки не будут испытывать недостатка в веселых аттракционах и развлечениях.





"С корюшкой прекрасно сосуществуют моржи и тюлени", - с улыбкой отмечает Стасюлис. - Этот год особенный, потому что сторонники здорового образа жизни и моржевания в тридцатый раз окунутся в холодные воды Балтийского моря. Поэтому мы активно приглашаем не только энтузиастов со всей Литвы, но и из соседних стран присоединиться к этой многолетней и нерушимой традиции".

Юбилейный заплыв моржей на морском мосту запланирован на субботу в 15 часов, а всех присутствующих угостят горячей кашей и травяным чаем.