В ЕС впервые разрешили прививать от COVID-19 подростков 12-15 лет вакциной от Pfizer/BioNTech

При этом каждая страна будет самостоятельно принимать окончательное решение об использовании вакцины среди этой возрастной группы. Вакцина вводится внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц в возрасте 12-15 лет.

Ранее вакцина от Pfizer и BioNTech показала стопроцентную эффективность в клинических испытаниях у подростков 12-15 лет, сообщили ученые в статье в The New England Journal of Medicine. Титр антител у подростков превышал значения, полученные в исследованиях у людей 16-25 лет. Тромбозы и другие серьезные побочные эффекты не наблюдались.

Первой для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty. В настоящее время на территории ЕС также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech для детей с 12 до 15 лет еще 10 мая. Управление решило, что польза от применения вакцины перевешивает известные потенциальные риски, но на тот момент в научных журналах не было публикаций о безопасности и эффективности применения этой вакцины у подростков.

Тогда же компании сообщили, что проводят клинические испытания своего препарата среди детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, а также на группах от 2 до 5 и от 5 до 11 лет.