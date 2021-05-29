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Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило прививать подростков вакциной от коронавируса Comirnaty (BNT162b2), разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.
В ЕС впервые разрешили прививать от COVID-19 подростков 12-15 лет вакциной от Pfizer/BioNTech
© Sipa / Scanpix

При этом каждая страна будет самостоятельно принимать окончательное решение об использовании вакцины среди этой возрастной группы. Вакцина вводится внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц в возрасте 12-15 лет.

Ранее вакцина от Pfizer и BioNTech показала стопроцентную эффективность в клинических испытаниях у подростков 12-15 лет, сообщили ученые в статье в The New England Journal of Medicine. Титр антител у подростков превышал значения, полученные в исследованиях у людей 16-25 лет. Тромбозы и другие серьезные побочные эффекты не наблюдались.

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Первой для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty. В настоящее время на территории ЕС также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech для детей с 12 до 15 лет еще 10 мая. Управление решило, что польза от применения вакцины перевешивает известные потенциальные риски, но на тот момент в научных журналах не было публикаций о безопасности и эффективности применения этой вакцины у подростков.

Тогда же компании сообщили, что проводят клинические испытания своего препарата среди детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, а также на группах от 2 до 5 и от 5 до 11 лет.

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