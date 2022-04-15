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Редакции Delfi стало известно, что в епархии РПЦ в Литве отстранены от должности и почислены за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины.

Речь идет о трех священнослужителях – секретаре епархиального управления протоиерее Виталии Моцкусе, протоиерее Виталии Даупарасе и священнике Георгии Сунгайла. Двое последних также отказались молитвенно поминать патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию. Их поддержал и сообщил о своем решении выйти за штат священник Владимир Селявко.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook 14 апреля журналист Константин Эггерт, на пост Моцкуса митрополит Виленский и Литовский Иннокентий назначил лояльного Москве епископа. Речь идет о епископе Тракайском Амвросии (Федуковиче).

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А на следующий день информационная служба Православной Церкви в Литве сообщила, что для поднятия статуса канцлера Епархиального управления и благочинного Виленского городского округа с наделением их большими полномочиями митрополит Виленский и Литовский Иннокентий назначил на эти должности своего викарного епископа Амвросия.

"Что касается двух других священнослужителей, о которых говорят в СМИ, то они сами подали прошения о почислении их за штат, которые и были удовлетворены.
Следует подчеркнуть, что вышеупомянутые решения митрополита Иннокентия являются исключительно внутренним делом Церкви и никак не связаны с внешними факторами.
Полагаем, что это заявление внесет ясность в происходящее и позволит избежать всякого рода кривотолков и спекуляций", - говорится в сообщении РПЦ Литвы.

До сих пор Виталий Моцкус был секретарем Епархиального управления, благочинным Вильнюсского Благочиния, настоятелем Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора Вильнюса.

В епархии РПЦ Литвы отстранили от должности и почислили за штат священников, осудивших войну России против Украины
© DELFI / Tomas Vinickas

После российского вторжения в Украину он неоднократно публично заявлял в качестве представителя Виленско-Литовской епархии, что литовские православные осуждают агрессию России и руководство страны за их военные действия.

Священник Даупарас первым из литовских православных осудил слова Патриарха Кирилла в поддержку военных действий, а в связи с распространяемой патриархом идеей "русского мира" ранее по собственной инициативе отошел от активной деятельности в Литовской епархии.

Vitalijus Mockus
Vitalijus Mockus
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он был настоятелем Храма во имя святой мученицы Параскевы Пятницы в Вильнюсе.

Сунгайла, также активно осуждавший российскую агрессию и критиковавший патриарха, до сих пор служил клириком Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора в Вильнюсе, был главным редактором православного издания.

В епархии РПЦ Литвы отстранили от должности и почислили за штат священников, осудивших войну России против Украины
© DELFI

17 марта митрополит Виленский и Литовский Иннокентий выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет "и дальше стремиться к ещё большей церковной независимости".

Inokentijus
Inokentijus
© DELFI / Augustas Didžgalvis

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