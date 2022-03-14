В эфир Первого канала прорвалась сотрудница с плакатом "Здесь вам врут. Не верьте пропаганде!"

После появления в эфире Марию задержали, но кадры с ее выходом эфир показали по всей России. Сейчас она находится в ОВД "Останкино", об этом ОВД-Инфо сообщили друзья Овсянниковой.

Марина Овсянникова перед акцией в эфире Первого канала, где она работала редактором, записала видео с извинениями за участие в пропаганде и требованием остановить войну.