В эфир Первого канала прорвалась сотрудница с плакатом "Здесь вам врут. Не верьте пропаганде!"

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Во время прямого эфира программы "Время" на российском Первом канале в кадр с антивоенным плакатом вышла сотрудница канала Марина Овсянникова. На плакате было написано "Остановите войну. Здесь вам врут. Не верьте пропаганде!".

После появления в эфире Марию задержали, но кадры с ее выходом эфир показали по всей России. Сейчас она находится в ОВД "Останкино", об этом ОВД-Инфо сообщили друзья Овсянниковой.

Марина Овсянникова перед акцией в эфире Первого канала, где она работала редактором, записала видео с извинениями за участие в пропаганде и требованием остановить войну.

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