В дзукийском городке прижился фестиваль, которому позавидует публика любого крупного города

Этот фестиваль разрушает стереотип будто современное искусство интересно только образованной публике в крупных городах, а за пределами столицы существует только вырезание ложек из дерева и музыка в духе сельских капелл.

На фестивале выступали исполнители электронной музыки и авангардного рэпа, артисты современного цирка, можно было увидеть художественные инсталляции или одинокую хоккеистку в форме, на коньках и с клюшкой в руках.

Организатор Aritmijа Альгимантас-Рокас Черняускас сказал, что очень рад, что фестивалю не помешала никакая стихия, и собралось много людей.