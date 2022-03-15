В одну усадьбу пришла рысь, зарезала собаку, а, увидев человека, спряталась в собачьей конуре. Спасателям приелось приложить немало усилий, прежде чем ее оттуда достали и передали ветеринарам.

"Смотрите, как красиво один глаз выглядывает. Она уже освоилась в конуре. Красивое животное", – сказал фермер, указывая на застрявшую в конуре рысь.

В усадьбу деревни Йокубишкяй рысь, вероятно, пришла из соседнего леса, а застал ее во дворе сын фермера, который шел кормить собаку.

Валдас Синкявичюс сказал, что его внимание привлекли необычные цвета во дворе. Сначала он увидел мертвую собаку, а в ее конуре - испуганную рысь. Когда мужчина посветил на нее, рысь зарычала. Предполагают, что рысь поранилась и запуталась в цепи. Поэтому ее заперли в конуре и вызвали службу по защите животных.

Выяснилось, что это не первый случай появления рыси около жилья людей. "В деревне около Лейпалингиса рысь зарезала собачку. Этот случай был зафиксирован. В соседней деревне в прошлом году рысь зарезала овцу, другую поцарапала", – рассказал Валдас Канцявичюс, глава Лишкявского охотничьего кружка.

Натуралисты говорят, что рысь не представляет опасности для людей. Она ест мышей, полевок, косуль, оленей, но обычно убивает больных и слабых животных.

По подсчетам охотников, в Меркине живет несколько десятков рысей, их количество растет, а количество косулей, которыми в основном питаются рыси, уменьшилось.

"В Эстонии живет около 1000 рысей, там на них охотятся, в Латвии - 700, там также разрешена охота на них. В Литве, по статистике, живет всего 100 рысей, но это не так, и на них нельзя охотиться", – сказал Канцявичюс.

Рысь занесена в Красную книгу Литвы. За убийство рыси грозит штраф в размере 20 000 евро.

В Йокубишкяй за рысью приехали работники Nuarаs. Рысь усыпили снотворным и увезли. У нее травмирована лапа. Если животное выздоровеет, его выпустят на волю.

Предполагают, что в деревню ее привел голод.

Это уже третья рысь, которую спасатели находят в деревне. Обычно рыси крадут еду у домашних животных. Если еды не находят, съедают кошек и собак.