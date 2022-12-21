В Дзукиийском национальном парке откроют новый зубровник

Правда, первых посетителей в зубровник пригласят только весной.
Директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис, глава Дзукийского национального парка Эймутис Гуделявичюс с подрядчиками 20 декабря осмотрели зубровник.
В загонах установлены кормушки, поилки, навесы от солнца.
Зубр в Литве – охраняемый вид, занесенный в Красную книгу.
За зубрами в зубровнике будут наблюдать специалисты.
После того как животные здесь адаптируются, их планируют выпустить на волю.
Открытие нового зубровника – большое событие не только в Дзукийском национальном парке, но и на охраняемых территориях вообще. По этому случаю выпустили календарь на 2023 год с лесными красавцами.
Согласно планам, зубров перевезут в Дзукию из Кедайняйского района, там адаптируют и будут приучать к жизни на воле. В дальнейшей перспективе надеются, что зубры соединятся с популяциями Беловежской пущи. По данным Государственной службы охраняемых территорий, в прошлом году между Паневежисом и Кедайняй на воле жило 200–220 зубров.
По словам мэра Паневежского района Повиласа Жагуниса, зубры наносят ущерб земледельцам, однако они одновременно являются талисманом района. По подсчетам мэра, после переселения в Паневежском районе останется около 40 зубров.
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