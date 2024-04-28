В Дзукии состоялся праздник "Первой борозды"

Весна в этом году ранняя, поэтому поля уже давно пашут, но символическую первую борозду всегда распахивают после 23 апреля, Дня Святого Георгия – великомученика. И делают это в Вейсеяй, который находится под покровительством этого святого.

Честь распахать первую борозду выпала старосте Вейсеяй Зенонасу Сабаляускасу, который в этот день стал символическим Георгием. Распахав первую борозду, он преклонил колени, положил во свеже вспаханную землю кусок хлеба и осенил себя крестом. После этого пахать землю могли уже остальные участники состязаний, которых Георгий угостил хлебом и пивом.