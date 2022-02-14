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Член охотничьего клуба Povilnis Людас Пугачаускас обнаружил следы бурого медведя в окрестностях Марцинкониса. Значит, весна не за горами - проснулся не только барсук, но и медведь, а по утрам на болотах трубят журавли.
Meška pietryčių Lenkijoje, netoli Przemyslo miesto
Meška pietryčių Lenkijoje, netoli Przemyslo miesto
© AFP / Scanpix

Сообщается, что в Дзукийских лесах медведи не живут, но иногда забредают сюда из Беларуси.

Несколько лет назад медвежьи следы были обнаружены в Вейсейском национальном парке, а в лесу около деревни Дульгининкай охотник даже сфотографировал медведя, который ночью пришел к кормушке для кабанов.

Lokio pėdsakai
Lokio pėdsakai
© Alytaus naujenos nuotr.
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Охотник прошелся по следам, обнаруженным на прошлой неделе, и сделал вывод, что этот медведь тоже пришел к Литву из Беларуси, через резерват Чепкяляй, сделал круг и ушел обратно.

"Это были следы небольшого медведя, он шел по дороге, следы не были свежие, припорошенные снегом, но их не перепутаешь со следами других животных, других таких нет", – сказал Пугачаускас.

Специалисты считают, что жителям не стоит бояться медведя, поскольку он уже ушел из Литвы.

Однако жителям рекомендуют, если они вдруг заметят зверя издали, не приближаться к нему и не пугать. Надо постараться уйти так, чтобы зверь вас не заметил.

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