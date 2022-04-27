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В Шяуляйском и Кельмесском районах обнаружили двух мертвых аистов. После проведенных исследований выяснилось, что они погибли от птичьего гриппа, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
Gandrai
Gandrai
© Gedimino Petkaus nuotr.

По данным представителей службы, в Литве редко фиксируют случаи заболевания птичьим гриппом среди аистов, во всей Европе за сезон 2021–2022 гг. было 45 таких случаев.

Основные распространители этой болезни - водоплавающие птицы – лебедь-шипун, серые гуси, белощекие и канадские казарки, серебристые чайки, а также канюки.

"Это уже 4 или 5 случай птичьего гриппа в Литве в этом году. Для эффективного управления ситуацией места, где обнаружены трубы больных птиц, отмечены, об этом информированы птичники, находящиеся на данных территориях, охотники и муниципалитеты", – сказала представитель ГПВС Вилия Григалюнене.

В понедельник в Утене были обнаружены мертвые голуби (6 шт) и грачи (3 шт). Их также исследуют специалисты.

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