По данным представителей службы, в Литве редко фиксируют случаи заболевания птичьим гриппом среди аистов, во всей Европе за сезон 2021–2022 гг. было 45 таких случаев.
Основные распространители этой болезни - водоплавающие птицы – лебедь-шипун, серые гуси, белощекие и канадские казарки, серебристые чайки, а также канюки.
"Это уже 4 или 5 случай птичьего гриппа в Литве в этом году. Для эффективного управления ситуацией места, где обнаружены трубы больных птиц, отмечены, об этом информированы птичники, находящиеся на данных территориях, охотники и муниципалитеты", – сказала представитель ГПВС Вилия Григалюнене.
В понедельник в Утене были обнаружены мертвые голуби (6 шт) и грачи (3 шт). Их также исследуют специалисты.
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