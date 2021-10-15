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В клинике Сантарос и в Вильнюсской городской клинической больнице в связи с открытием все более крупных отделений пациентов с COVID-19 остановлена плановая госпитализация пациентов.
В двух крупных больницах Вильнюса из-за COVID-19 остановлена плановая госпитализация
© Vidmantas Balkūnas

"В городе Вильнюсе осталось по несколько коек для ковидных пациентов, поэтому в данный момент открываются новые отделения и оборудуются кровати для ковидных пациентов. Эти места и персонал не могут взяться из ниоткуда: в Клинике Сантарос остановлена плановая госпитализация для пациентов терапевтического профиля. Мы лечим и принимаем лишь срочных пациентов", – сообщила журналистам в пятницу директор по управлению клиникой Йолита Якутене.

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"Точно такая же ситуация в Вильнюсской городской клинической больнице: оказывается лишь срочная помощь", – добавила она.

По данным Й. Якутене, в Вильнюсском регионе, в который входят Вильнюсский и Алитусский округ, на лечении в больницах находятся 540 пациентов с 540 COVID-19, из них 52 - в реанимации.

Это составляет около трети всех пациентов с COVID-19 в Литве. По данным Департамента статистики на пятницу, в больницах страны сейчас на лечении находятся 1571 пациент с COVID-19, из них 159 – в реанимации.

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