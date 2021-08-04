Первый раз куропатка стучалась ранним утром и перепугала всех домочадцев, поскольку они в то утро никого не ждали.
"Мы недавно переехали из Лентвариса в дом, вокруг поля, а в полях живут куропатки. Они иногда спят у нас перед домом. А вот эта приходит в гости. Первый раз она постучалась в нашу дверь в 8 ч. утра", – рассказала женщина.
Во второй раз, когда наведалась птица, дома были только дети. Они услышали стук и открыли двери. За дверью стояла та же птица.
Жидре предполагает, что птицу привлекают двери с зеркальным эффектом.
Орнитолог Гедиминас Петкус сказал, что такое поведение куропатки объяснить сложно, но если двери с зеркальным эффектом, то птица видит в них свое отражение и может пытаться с ним "пообщаться".
Он сказал, что так поступают и другие птицы, например, аисты.
Петкус снял на видео, как воробей набрасывался на свое отражение на поверхности контейнера.
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