Ужи обитают на берегах водоемов, заливных лугах, на болотах, в сырых лесах. На территории Асвейского регионального парка есть много озер, болот, кроме того, из-за неподходящих условий сельское хозяйство в регионе плохо развито, поэтому здесь редко используют вредные для ужей пестициды.

Ужей в этой местности очень много, – недаром уж изображен на логотипе парка. Ужи нередко выползают на дороги и десятками гибнут под колесами автомобилей. Особенно опасны для ужей асфальтированные дороги, поскольку на них ужи нередко греются.

Первые ограждения инспекторы установили в деревне Жалктине, где обитает больше всего ужей. Позже их установят и около Дубингяя, поскольку змеи приходят и в центр городка.

Специалист регионального парка Йоана Адомайтите советует людям не брать ужей в руки, поскольку уж, защищаясь, может укусить. Кроме того, ужи шипят и, защищаясь, выпускают из клоаки струю вонючей беловато-желтой жидкости.