В Друскининкае восстановлен памятник узникам Еврейского гетто

"Памятник уже во вторник был восстановлен специалистами муниципального Отдела обслуживания", – говорится в комментарии Друскининкайского муниципалитета для Elta.

Отмечается, что памятник находится в зоне наблюдения камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающем перекрестке и на близлежащих частных домах.

По данным муниципалитета, в Друскининкайском муниципалитете подобных инцидентов до этого не было.