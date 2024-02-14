В Друскининкае восстановлен памятник узникам Еврейского гетто

 
ELTA
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Druskininkai puošiasi
Druskininkai puošiasi
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius
Памятник узникам Еврейского гетто, сваленный в Друскининкае во вторник вечером, восстановлен, полиция продолжает расследование по делу об осквернении мемориала.

"Памятник уже во вторник был восстановлен специалистами муниципального Отдела обслуживания", – говорится в комментарии Друскининкайского муниципалитета для Elta.

Отмечается, что памятник находится в зоне наблюдения камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающем перекрестке и на близлежащих частных домах.

По данным муниципалитета, в Друскининкайском муниципалитете подобных инцидентов до этого не было.

По данным департамента полиции, во вторник утром был свален памятник узникам Еврейского гетто в центре Друскининкая, правоохранительные органы начали досудебное расследование.

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