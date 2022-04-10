В Доме учителя проходит проект "Украинцы для украинцев"

Обратились больше 10 украинских педагогов, большая их часть искала оплачиваемую работу, но согласилась работать в выходные дни с детьми и бесплатно.

Кружки в доме учителя будут проходить по воскресеньям. 10 апреля прошли первых два занятия "Йога для детей" и "Умелые руки и кружок изобразительного искусства".

В будущем планируются и другие занятия, например, у учотелей-предметников, которые смогут дополнительно заниматься с детьми из Украины.

По вопросам регистрации на бесплатные занятия можно писать по эл. почте vbuivyde18@gmail.com или звонить по телефону 865014450.