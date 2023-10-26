В доме появился необычный сосед: советы орнитолога

"Такие случаи бывают часто, особенно осенью, поскольку дятлы ищут место для ночлега и активно долбят дупла. Мне звонят практически каждую неделю. Недавно звонила женщина и сказала, что дятел долбил деревянные доски дома. Но нередко дятлы делают дупла и в пенопластовом утеплителе: в зданиях модернизированных школ, многоквартирных домов и новых домов. Конечно, таким поведением дятлы наносят людям немалый ущерб", – сказал орнитолог.

"Некоторые постройки очень высокие и на них трудно что-то сделать, чтобы отпугнуть дятла. Если есть возможность, не заделывайте дупло, если дятел продолбил одно, иначе он начнет долбить в другом месте и наделает еще больше вреда. В одной школе на ул. Жирмуну люди заделали дупло, а птица продолбила еще 4-5. Такое дупло лучше оставить на зиму. Еще один способ - поймать дятла и увезти подальше в лес. При ловле надо стараться не поранить птицу", – сказал собеседник.