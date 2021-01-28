По данным министерства, привито более 6 тыс. подопечных этих учреждений и более 4 тыс. работников. Это - 90% пожилых людей и людей с недугами, проживающих в домах опеки, и около 80% работников.

Для формирования полноценного иммунитета от коронавируса требуется прививка второй дозой, этот этап начнется в начале следующей недели.

"Первый этап вакцинации в учреждениях социальной опеки прошел слаженно. После прививки подопечные и работники домов опеки чувствуют себя хорошо, готовятся ко второму этапу. (...) Вскоре можно будет встречаться со своими близкими, социализироваться. Я благодарю всех работников, волонтеров, самоуправления за приложенные большие усилия в защите самых слабых. Половина пути пройдена", – цитируются в сообщении слова министра соцзащиты и труда Моники Навицкене.

Постояльцы соцучреждений и работники, переболевшие COVID-19, не прививаются. До прививки проводятся тесты, чтобы проверить переболел ли человек коронавирусом и не болеет ли им сейчас.

С начала пандемии коронавирусом в учреждениях соцопеки переболели более 5 тыс. или 40% подопечных.

В данный момент в этих учреждениях COVID-19 еще болеют 1 тыс. постояльцев и работников, однако месяц назад фиксировалось вдвое больше болеющих. Министерство утверждает, что отмечается последовательное сокращение числа зараженных.

По данным ведомства, небольшая часть постояльцев соцучреждений отказывается прививаться, и это число сокращается, поскольку процесс вакцинации на виду, отмечается отсутствие нежелательной побочной реакции на вакцины.