Ждет грандиозное мероприятие, в котором задействуют 60 лазеров мощностью от 6000 до 50 000 мВт.
До этого самым большим лазерным шоу было мероприятие в Друскининкай с использованием 40 лазеров.
Лазерное шоу будет проходить под живую музыку - выступит виолончелист Юстас Куликаускас, известный как Future Cello.
Дуэт лазеров и музыки - новая концепция в Литве, особенно на мероприятии такого масштаба.
Лазерное шоу можно увидеть 2 и 3 сентября с 23:00 до 01:00 ч.
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