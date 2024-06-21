В длинные выходные приятной погоды не будет

Днем будет малооблачно, на западе - солнечно. Без осадков. Днем будет 22–27 градусов тепла, у моря прохладнее – до 20 градусов.

В ночь на субботу будет спокойно и сухо, на западе утром соберутся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Будет 10–15 градусов тепла.

В субботу днем с запада в Литву придет небольшой, но активный циклон. Его центр медленно пройдет над Литвой. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами осадки будут очень сильными. Днем будет 22–27 градусов тепла, но после обеда похолодает.

В ночь на воскресенье дожди пройдут во многих районах, на севере страны ожидаются грозы. Ночью будет 12–17 градусов тепла.