2024.06.21 07:35

В длинные выходные приятной погоды не будет

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje – stipri liūtis
Vilniuje – stipri liūtis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

В пятницу погоду в Литве обусловит северная часть антициклона.

Днем будет малооблачно, на западе - солнечно. Без осадков. Днем будет 22–27 градусов тепла, у моря прохладнее – до 20 градусов.

В ночь на субботу будет спокойно и сухо, на западе утром соберутся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Будет 10–15 градусов тепла.

В субботу днем с запада в Литву придет небольшой, но активный циклон. Его центр медленно пройдет над Литвой. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами осадки будут очень сильными. Днем будет 22–27 градусов тепла, но после обеда похолодает.

В ночь на воскресенье дожди пройдут во многих районах, на севере страны ожидаются грозы. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В воскресенье днем небольшие дожди пройдут на большей части территории страны, однако осадки будут небольшими. Будет дуть холодный западный ветер. Днем будет всего 17–22 градуса тепла.

В начале следующей недели усилится зона высокого давления. Вероятность осадков невелика, ветер успокоится, будет больше солнца. Вернется летнее тепло.

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