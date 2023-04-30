В длинные выходные Паланга гудит: толпы людей - как в разгар лета

"Мы с мужем увидели симпатичный стенд с меню и так и собирались зайти в ресторан Resort Pub, расположенный на самой оживленной улице Паланги Й. Басанавичюса, но нам пришлось развернуться - не было ни одного свободного столика, только очередь из ожидающих", — сказала Живиле из Вильнюса со своим мужем Мартинасом.

Они рассказали, что даже когда шли в другой ресторан, их предупреждали, что еду придется ждать около часа.

"Настроения особо не испортило. Ведь сегодня выходной, мы никуда не торопились - подождали и поели очень вкусный шашлык. И цены не кусались - огромная порция с картофелем фри и свежими овощами - 13 евро. В Вильнюсе лучшие кафе и рестораны имеют аналогичные цены или даже дороже. Слухи о том, что в Паланге все намного дороже, скорее миф. Везде в Литве сейчас без 10-15 евро вряд ли можно хорошо поесть в ресторане", - подчеркнула Живиле.

Они отметили, что видели цеппелины по 5 евро, а цена холодника колеблется от 4,5 до 7 евро.

"Каждый выбирает по своим пожеланиям и качеству еды. Если уж отдыхаешь, неужели будешь считать каждый евро", - говорят отдыхающие из Вильнюса.

Она добавила: "Светит солнце, море рядом, так что это действительно расслабляет и освежает. Мы ничуть не жалеем, что решили провести длинные выходные в Паланге".

Да и другие отдыхающие, опрошенные Delfi в Паланге в воскресенье днем, согласились, что Паланга становится не только столицей летних курортов, но и столицей праздничных выходных.

"Сами видите: толпы людей, много развлечений, много отдыхающих с семьями. Приятно приехать на море и почувствовать себя в другом мире", — сказали Лауринас и Симона, семья из Каунаса, которые с пятницы проводят время в Паланге с двумя своими маленькими детьми.

Они были рады, что их детям — шестилетней дочери Амелии и семилетнему сыну Лукасу — здесь очень нравится.

"Они сейчас развлекаются в батутном парке, и мы можем провести время вместе. Счастливые дети – счастливые родители. Ведь самое ценное, что есть у человека, это хорошие эмоции и впечатления", - улыбнулись каунасцы.