Зоны низкого уровня загрязнения должны были появиться с 2023 года во всех городах страны, однако парламент и Министерство охраны окружающей среды смягчили требования.
Президент Литовской ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс сказал, что несмотря ни на что, города готовятся к переменам.
"Большие города понимают, что это неизбежно, естественно, что в центре города, в местах, где много туристов, хочется, чтобы воздух был свежим, чтобы не ездили старые машины и не загрязняли воздух.
Города и без дополнительных призывов думают об этом, берут пример со скандинавов. Об этом думают и курорты. Я бы сказал, что меньше об этом думают небольшие города, ведь там есть своя специфика, есть транзитные города, там зоны низкого уровня загрязнения были бы проблемой", – сказал он.
Синкявичюс заметил, что сначала такие зоны появятся в крупных городах и на курортах.
"Сейчас дискуссии идут в том направлении, что такие зоны сначала должны появиться в больших городах и на курортах. Там больше концентрация людей, туристов. Мы говорим о Шяуляе, Паневежисе, Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе, о Бирштонасе, Дриснининкае, Неринге и Паланге", – сказал он.
По словам Синкявичюса, сейчас речь идет о том, что в определенные зоны не смогут въезжать автомобили, произведенные до 2000 г., независимо от типа двигателя.
"Это значит, что транспортные средства 22 или 23 лет в такие зоны попасть не смогут. Но есть вопрос - кто будет стоять и проверять время производства автомобиля" – заметил он.
"Не будет таких ограничений для гибридов и электромобилей", – продолжил Синкявичюс.
"Но представьте, есть Старый город Вильнюса, там постоянно снуют автомобили. Так кто будет пропускать машины - человек или шлагбаум? Как быть с жителями Старого города, если у них старые машины? Им придется их продать? <...> Как обеспечить доставку товаров? Есть разные курьезы", – заметил он.
По словам Синкявичюса, муниципалитеты представили министерству список таких вопросов.
"Сейчас введение новых зон немного откладывается. Речь идет о 2024-2025 гг. <…> Но думаю, будут еще дискуссии с жителями и политические диспуты", – сказал он.
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