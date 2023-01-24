В детском саду – случай опасной болезни, родители обеспокоены

Первым об этом случае сообщил телеканал TV3. Порталу Delfiэту информацию подтвердила представитель Тракайского муниципалитета Агата Беляк.

"Девочке стало плохо в выходные. Во время пандемии все научились реагировать на такие ситуации, поэтому сама мама сообщила работникам детсада в воскресенье. Поскольку это острая форма менингококковой инфекции, ребенку стало плохо, его сразу поместили в реанимацию. В пятницу, нам сказали, все было хорошо, а в воскресенье ребенок уже был в реанимации. До этого не было никаких признаков недомогания", – сказала Беляк.

Девочка посещала детский сад "Эжярелис". Руководство детсада сразу же информировало всех родителей. Родителей попросили по мере возможности один день не приводить детей в садик, чтобы можно было провести дезинфекцию.

"В понедельник детей не было, мы дезинфицировали помещение. Детей отправили к педиатрам. Персонал также получил профилактические дозы антибиотиков. Пока нет данных о том, чтобы заболел кто-то еще. Сейчас дети и персонал вернулись в детский сад", – сказала Беляк.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), всего в 2022 г. установили 13 случаев менингококковой инфекции (5 у детей и 8 у взрослых).