В детских садах Вильнюса больше нет принудительного обеденного сна

"Мы говорим о развитии личности в образовательных учреждениях, но до сих пор пытаемся основывать воспитание детей на своем личном опыте. У разных детей различаются не только темп и методы обучения, но и продолжительность и форма отдыха. С наступлением нового учебного года мы подготовили рекомендации по организации ежедневного отдыха детей в столичных детских садах и будем предлагать другие формы ежедневного отдыха детей, помимо обеденного сна", – сказала вице-мэр Вильнюса Дональда Мейжелите, добавляя, что эти изменения, безусловно, потребуют времени, обучения персонала детских садов и последовательной работы с родителями/опекунами детей.