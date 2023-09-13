В детских садах Вильнюса больше нет принудительного обеденного сна

"Мы говорим о развитии личности в образовательных учреждениях, но до сих пор пытаемся основывать воспитание детей на своем личном опыте. У разных детей различаются не только темп и методы обучения, но и продолжительность и форма отдыха. С наступлением нового учебного года мы подготовили рекомендации по организации ежедневного отдыха детей в столичных детских садах и будем предлагать другие формы ежедневного отдыха детей, помимо обеденного сна", – сказала вице-мэр Вильнюса Дональда Мейжелите, добавляя, что эти изменения, безусловно, потребуют времени, обучения персонала детских садов и последовательной работы с родителями/опекунами детей.
Осознавая проблему качественного отдыха детей в детских садах, была создана рабочая группа, в которую вошли не только руководители новаторских детских садов, представители Вильнюсской психолого-педагогической службы, но и представители инициативной группы по объединению альтернатив дневного отдыха детей, посещающих дошкольные учреждения, и представители ассоциации родителей "Семья".
По словам члена инициативной группы Урте Жукаускайте-Забуке, Вильнюсское самоуправление проактивно отреагировало на проблему и одним из первых занялось ее решением, продемонстрировав высочайшую трудовую этику и позитивное лидерство.
"За короткое время была создана рабочая группа и разработаны меры, которые помогут родителям более четко и открыто общаться с детскими садами о потребностях своих детей. До сих пор каждая семья решала эту проблему индивидуально, но теперь в Вильнюсе появятся системные решения, необходимость которых мы стараемся донести", – говорит Жукаускайте-Забуке.
Как указывается в сообщении столичного самоуправления, распространенные в детских садах Вильнюса рекомендации предусматривают, что руководитель дошкольного учреждения при участии коллектива учреждения (педагогов, специалистов по педагогической поддержке, родителей/опекунов) и с учетом имеющихся в учреждении ресурсов (кадровых, финансовых, материальных) согласовывает организацию детского отдыха. Форма отдыха должна соответствовать возрасту ребенка, снижая стимуляцию и активность. Рекомендуется индивидуальная, но не групповая деятельность, причем видов деятельности должно быть несколько, чтобы дети могли переключаться с одного на другой.
Если индивидуальные занятия невозможны, можно организовать групповые занятия в отдельном помещении (например, в зале, сенсорной комнате, классной комнате и т.д.) или на улице.
Потребности детей в дневном отдыхе могут меняться в течение учебного года, и эти изменения обсуждаются индивидуально с родителями/опекунами ребенка.
Цель состоит в том, чтобы уважалась индивидуальность каждого маленького жителя столицы и удовлетворялись его потребности, а вильнюсские детские сады организовали детский дневной уход гибко и новаторски.