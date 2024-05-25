В десяти школах портового города будут установлены детекторы электронных сигарет

Первые детекторы электронных сигарет также были протестированы в двух школах портового города. Руководители образовательных учреждений уверяют, что пилотная профилактическая мера оправдала себя.

"Большую обеспокоенность вызывает употребление наркотиков среди подростков, которое тесно связано с преступлениями. При поиске профилактических мер по предотвращению употребления одурманивающих веществ и каналов их распространения, за счет городского бюджета учебные заведения будут оснащены детекторами электронных сигарет", – заявил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.

Как указано в пресс-релизе, детекторы будут установлены в школах, выбранных специалистами образования на основе информации о случаях курения учащихся, зафиксированных в учреждениях – в 6 гимназиях и 4 прогимназиях. Детекторы электронных сигарет планируется установить в школах с начала нового учебного года.

"Безопасность — одно из главных преимуществ, которые мы получаем благодаря детектору. Во-вторых, после выявления факта мы можем применить целенаправленные профилактические меры", — говорит Дайва Крижинаускайте, директор Клайпедской гимназии им. Витаутаса Великого, ставшей пилотной школой.

Как показал проведенный опрос, установка одного детектора электронных сигарет обойдется примерно в 400 евро (включая НДС). Подсчитано, что в зависимости от площади здания одному учреждению потребуется от 16 до 31 упомянутого детектора, общая потребность в средствах составит 87 400 евро.