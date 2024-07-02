В деревню Паневежского района прилетела экзотическая птица, службы в помощи отказывают

„Уже четыре дня у соседей живет самка павлина. Мы искали хозяев, но никто не отозвался. Мы обращались в разные службы, но нам заявили, что это домашняя птица, они такими не занимаются“, – сообщила 18 июня женщина.
Жителям помогал и староста Виргиниюс Шляжас.
„Никто не забирает птицу, сказали мне забирать ее. Есть несколько служб, я всех обзвонил, все ответили, что птица домашняя, поэтому они не должные ею заниматься. Потом перестали говорить со мной по телефону, я писал письма. Все ответы те же - не заберут. Кажется, мне придется ее забирать“, – сказал староста.
„Павлины на большое расстояние не летают, поэтому мы пытались найти владельца птицы, но тщетно. Я в шутку говорю, может павлин ехал в Ригу на автобусе и его высадили в Абукаускине. А если серьезно, откуда птица - неясно. Люди опасаются за здоровье птицы, поскольку у них во дворе бегают собаки, они могут напасть на птицу“, – сказал Шляжас.
„Я нашел Товарищество любителей павлинов. Нашлось четверо людей, у которых пропал павлин. Может, кто-то из них приютит блудницу. Главная задача сейчас - поймать птицу“, – заметил староста.
Он сказал, что отношение служб как минимум удивило.
„Кажется, нет в Литве никакой службы, только староство… Столько всего создано, а никто свои функции не выполняет“, – возмущался собеседник.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба ответила, что рассмотрит заявку в течение 5 рабочих дней, потом решит, что делать.
А Департамент охраны окружающей среды отметил, что может принять птицу, только если она будет ранена. Если нет, то помощь ей не нужда.
„Отмечаем, что департамент не занимается лечением и отловом животных“, – прибавили его представители.