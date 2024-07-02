В деревню Паневежского района прилетела экзотическая птица, службы в помощи отказывают

„Уже четыре дня у соседей живет самка павлина. Мы искали хозяев, но никто не отозвался. Мы обращались в разные службы, но нам заявили, что это домашняя птица, они такими не занимаются“, – сообщила 18 июня женщина.

Жителям помогал и староста Виргиниюс Шляжас.

„Никто не забирает птицу, сказали мне забирать ее. Есть несколько служб, я всех обзвонил, все ответили, что птица домашняя, поэтому они не должные ею заниматься. Потом перестали говорить со мной по телефону, я писал письма. Все ответы те же - не заберут. Кажется, мне придется ее забирать“, – сказал староста.