В день зажжения рождественской елки в Вильнюсе будет ограничено движение

По сообщению Вильнюсского городского совета, в пятницу с 18:00 до 22:00 будет запрещено движение по улицам Т. Врублевскё, Швентарагё, Барборос Радвилайтес и части улицы Майронё.

В связи с ограничением движения будут временно изменены маршруты автобусов № 10, 11, 33 и 89. С 15:00 до полуночи проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Зажжение самой главной рождественской елки страны будет транслироваться в прямом эфире на LRT TV.

По словам организаторов мероприятия, праздничное настроение с жителями Вильнюса и гостями города разделят самые известные литовские исполнители — Моника Мария, Вайдас Баумила, Moniqué, Рокас Ян, Рута Мур, Евгения Редько и другие. Ведущими мероприятия станут Игнас Крупавичюс и Эгле Кернагите.

Рождественскую елку на Кафедральной площади в этом году спроектировала компания Lumidėja, победившая в конкурсе. Стоимость контракта, по которому подрядчик установил елку, составляет 89,5 тысяч евро (включая НДС).